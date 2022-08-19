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Ankara haberleri... Beypazarı'nda inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Ankara haberleri... Beypazarı'nda inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Ankara gündem haberi: Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi öldü.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi öldü.

Alınan bilgiye göre, Başağaç Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Afganistan uyruklu kalıp ustası Hafız Yücel (40), 4. kattan düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Soruşturma başlatan polis ekipleri, inşaattaki çalışmaları durdurdu.

Yücel'in cenazesi Beypazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Beypazarı Başağaç Ankara Güncel Haberler

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