Ankara haberleri... Beypazarı'nda inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti Güncel Haberler Ankara gündem haberi: Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi öldü. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi öldü. Alınan bilgiye göre, Başağaç Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Afganistan uyruklu kalıp ustası Hafız Yücel (40), 4. kattan düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Soruşturma başlatan polis ekipleri, inşaattaki çalışmaları durdurdu. Yücel'in cenazesi Beypazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Yaşar Tonbak Beypazarı Başağaç Ankara Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ankara haberleri... Beypazarı'nda inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.