Ankara haberleri! Beypazarı'nda elektrik kesintisi yapılacak
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Ankara haber... Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 26 Ağustos'ta bazı yerlere elektrik verilemeyecek.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 26 Ağustos'ta bazı yerlere elektrik verilemeyecek.
Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'den (Başkent EDAŞ) yapılan açıklamaya göre, ilçenin bazı bölgelerinde şebeke bakım çalışması yürütülecek.
Bu kapsamda 26 Ağustos'ta 09.30-15.30 saatlerinde Harmancık, Yukarıulucak ve Eminağa mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel