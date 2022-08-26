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Ankara haberleri! Beypazarı'nda depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

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Ankara haberleri! Beypazarı'nda depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

Ankara haberi: Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, depreme dayanıksız okulların yıkımı sürüyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, depreme dayanıksız okulların yıkımı sürüyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz, 1997 yılında yapılan ve yapılan testlerde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 21 derslikli Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi'nin yıkım çalışmalarını inceledi.

Yılmaz, yıkımı gerçekleştirilen okulun öğrencilerinin Şehit Samet Üstüner Ortaokulu binasında eğitimlerini sürdüreceğini belirtti.

Yıkım ekiplerinden bilgi alan Yılmaz, ilçedeki Atatürk İlkokulu, Beypazarı Anadolu Lisesi, Tolunay Özaka Sağlık Meslek Lisesi ve Hatice Cemil Ercan Fen Lisesi pansiyonunun güçlendirme kapsamına alındığını, Namık Kemal Ortaokulu ve Şehit Onur Yaman İlkokulu'na da yıkım kararı verildiğini dile getirdi.

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Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Anadolu Lisesi Beypazarı Hisarcık Ankara Güncel Haberler

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