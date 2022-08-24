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Ankara haberleri | Beypazarı'nda bal hasadı başladı

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Ankara haberleri | Beypazarı'nda bal hasadı başladı

Ankara yerel gündem haberine göre Ankara'nın Beypazarı ilçesinde arıcıların bal hasadı mesaisi başladı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde arıcıların bal hasadı mesaisi başladı.

Kabaca Mahallesi muhtarı Kazım Uslu, yıllardır arıcılıkla uğraştığını ve doğal bal üretimi yaptığını söyledi.

Bu yıl verimin iyi olduğunu aktaran Uslu, "Kovanları açmaya başladık ve bal alıyoruz. Tabii ki kovanlardaki bal çıtalarının hepsini almıyoruz. Arıya kışın yiyeceği balı da bırakıyoruz. İlkbaharda arıların çok güzel çalıştığını gördük. Bölgemiz çiçek florası açısından oldukça zengin çeşitliliğe sahip bir bölge, bu yüzden baldaki kalitede bu oranda artıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Beypazarı Ankara Güncel Haberler

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