Ankara haberleri: Beypazarı'nda aracın çarptığı yavru köpek tedavi altına alındı Güncel Haberler Gelen Ankara haberlerine göre Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir aracın çarptığı yavru köpek tedavi altına alındı. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir aracın çarptığı yavru köpek tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, aracıyla seyir halindeyken bir köpek yavrusuna çarpan vatandaş hayvanı veterinere getirdi. Arka bacağı kırılan yavru köpek tedavi altına alındı. Veteriner Hekim Barış Koçak, köpeğin masraflarını aracıyla çarpan kişinin üstlendiğini, "Bıdık" adını verdikleri köpeğin tedavisinin sürdüğünü belirtti. Yavru köpeğin 5 aylık olduğunu dile getiren Koçak, köpeğin yarasını yalamaması için boynuna muhafaza çemberi geçirdiklerini kaydetti. Güncel Kaynak: AA / Yaşar Tonbak Beypazarı Ankara Güncel Haberler

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