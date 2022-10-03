Ankara haberleri... Beypazarı Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, okul binalarını inceledi Güncel Haberler Ankara haberlerine göre Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz, "Depreme Karşı Güvenli Okullar Projesi" kapsamında yıkımına ya da güçlendirilmesine karar verilen okul binalarını inceledi. Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz, "Depreme Karşı Güvenli Okullar Projesi" kapsamında yıkımına ya da güçlendirilmesine karar verilen okul binalarını inceledi. Cengiz Yılmaz, ilk olarak gittiği Mesleki Eğitim Merkezi'ndeki çalışmaları inceledi. Yılmaz daha sonra Tolunay Özaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasını ziyaret etti. Yılmaz, ardından yıkım kararı bulunan Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi binasında da incelemelerde bulundu. Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Depreme Karşı Güvenli Okullar" projesiyle okulların güçlendirildiğini, yıkım kararı verilen okul binalarının da yeniden yapılacağını bildirdi. Güncel Kaynak: AA / Yaşar Tonbak milli eğitim bakanlığı Cengiz Yılmaz Beypazarı Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ankara haberleri... Beypazarı Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, okul binalarını inceledi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.