Ankara haberleri | Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz'a "hayırlı olsun" ziyaretleri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara haberleri | Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz'a "hayırlı olsun" ziyaretleri

Ankara haberleri | Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz'a 'hayırlı olsun' ziyaretleri

Ankara gelişmesine göre Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz'a "hayırlı olsun" ziyaretleri sürüyor.

 - Güncelleme:

Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz'a "hayırlı olsun" ziyaretleri sürüyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz'ı, İlçe Emniyet Müdürü Metin Demirci, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kerem Zeki Fikret, Tapu Müdürü Tunahan Yiğit, ASKİ Beypazarı Müdürü İbrahim Avcı, DP İlçe Başkanı Enver Atak ile özel sürücü kursu yetkilileri ziyaret etti.

Yılmaz, "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunan kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri başta olmak üzere herkese teşekkür ederek, ilçe genelinde eğitimin kalitesini artırmak üzere kurumlarla da istişarelerde bulunacaklarını ve irtibatlı olacaklarını kaydetti.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

milli eğitim bakanlığı Cengiz Yılmaz Beypazarı Hisarcık Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title