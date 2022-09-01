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Ankara haberleri... Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz'ı kabul etti

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Ankara haberleri... Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz'ı kabul etti

Gelen Ankara haberine göre Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ı ziyaret etti.

Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ı ziyaret etti.

Kaplan ve Yılmaz, görüşmede yeni eğittim ve öğretim yılı öncesinde, okulların çevrelerinde yapılacak çalışmalarla ilgili istişarede bulundu.

Cengiz Yılmaz, ilçede bu dönem bazı okulların güçlendirme, bazı okulların da yıkım kararı alındığı bilgisini belediye başkanıyla paylaştıklarını belirterek "Bu anlamda, bazı bölgelerde yoğunluk yaşanabilecek. Bunun için de okul çevrelerinde, özellikle yoğunluğu yaşanabileceği okullar çevresinde düzenlemeye gidilmesini istedik." dedi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

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