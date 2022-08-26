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Ankara haberleri: Belediye başkanlarının eşleri Güdül'ü gezdi

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Ankara haberleri: Belediye başkanlarının eşleri Güdül'ü gezdi

Ankara yerel gündem haberine göre Ankara'da 25 belediye başkanının eşi, Güdül ilçesini ziyaret etti.

Ankara'da 25 belediye başkanının eşi, Güdül ilçesini ziyaret etti.

Ak Parti Beypazarı Kadın Kolları Başkanı Sabriye Yılmaz, yaptığı açıklamada, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ın eşi Ayşe Kaplan'ın organizesiyle 25 belediye başkanını eşi ile bazı ilçelerin kadın kolları başkanlarıyla Güdül'de bir araya geldiklerini belirtti.

İlk olarak Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ı ziyaret eden belediye başkanlarının eşleri daha sonra İnönü mağaraları, Güdül Kent Müzesi'ni ve çeşitli yerleri gezdi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Tuncer Kaplan Ayşe Kaplan AK Parti Ankara Güncel Haberler

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