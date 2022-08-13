Ankara haberleri | Ankara'da yaşlı kadını dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheliden 1'i yakalandı Ankara haberler: Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşlı kadının 8 bin 200 lirasını çaldığı iddia edilen 2 şüpheliden 1'i gözaltına alındı. Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşlı kadının 8 bin 200 lirasını çaldığı iddia edilen 2 şüpheliden 1'i gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İzvibaşı Sokak'ta alışveriş yaptığı marketten çıkan Zeynep Belkıs Ç'nin (72) yanına yaklaşan 2 kişi, kendilerini yaşlı kadının bir komşusunun gelinleri olarak tanıttı. Kayınvalidesinin gönderdiği "bereket parası"nı çantasına koymasını söyledikleri yaşlı kadını evine kadar götüren şüpheliler, dua okuma bahanesiyle çantadaki parayı istedi. Bu sırada Zeynep Belkıs Ç'yi oyalayan şüpheliler, masanın üzerindeki 8 bin 200 lirayı alarak uzaklaştı. Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın, polise başvurdu. Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu eşkalleri belirlenen şüphelilerden Sedef Y. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden zanlı, çaldıkları paranın 2 bin lirasını teslim etti. Polis ekipleri, kimliği tespit edilen diğer şüpheli Burcu A'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Güncel AA / Yusuf Soykan Bal alışveriş Keçiören Ankara Güncel Haberler

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