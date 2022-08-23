Sahte içki imalatı için hazırlanan 3 ton 140 litre etil alkol ele geçirildi Güncel Haberler Ankara'nın Mamak ilçesinde, sahte içki imalatında kullanılmak üzere hazırlanan 3 ton 140 litre etil alkol ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı. Ankara'nın Mamak ilçesinde, sahte içki imalatında kullanılmak üzere hazırlanan 3 ton 140 litre etil alkol ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı. Merdiven altı tesiste kozmetik sanayinde kullanılan acı etil alkollerin denatüre edilerek, sahte alkollü içki üretiminde kullanılır hale getirildiği ve pet şişelerde satışa hazır hale getirildiği bilgisini alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mamak'ta bir depoyu takibe aldı. Yaklaşık 3 ay süren detaylı takibin ardından sahte alkollü içkilerin piyasaya sürülmesinin önlenmesi ve ele geçirilebilmesi amacıyla, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve el koyma kararıyla söz konusu tesise operasyon düzenlendi. Tesiste yapılan aramada, sahte içki imalatında kullanılan 3 ton 140 litre etil alkol ile bu etil alkollerin denatüre işleminde kullanılan IBC tanklar, alkol damıtma düzenekleri ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Operasyonda farklı suçlardan çok sayıda kaydı bulunan H.H.A, B.E.Y, M.K. ve O.K gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Ankara Emniyet Müdürlüğü Ankara Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sahte içki imalatı için hazırlanan 3 ton 140 litre etil alkol ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.