Ankara haberleri: Ankara'da otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden doktorun cenazesi toprağa verildi

Ankara haberine göre Ankara'da otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Doç. Dr. Yaşar Subutay Peker'in (36) cenazesi, toprağa verildi.

Ankara'da otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Doç. Dr. Yaşar Subutay Peker'in (36) cenazesi, toprağa verildi.

Daha önce askeri hekim olarak görev yapan Tabip Binbaşı Peker'in cenazesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen askeri törenin ardından Gülhane Camisi'ne getirildi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Peker'in Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangası tarafından cenaze aracına taşındı.

Daha sonra Karşıyaka Mezarlığı'na götürülen Dr. Subutay Peker'in cenazesi, burada toprağa verildi.

Cenaze törenine, Peker'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik, çok sayıda emekli general ve mesai arkadaşları katıldı.

"Gülhane'de doğdu, ne yazık ki bugün Gülhane'den uğurluyoruz"

Cenaze töreninde konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, Peker'in Gülhane Hastanesi'nde dünyaya geldiğini belirtti.

Peker'in vefatından dolayı hüzünlü olduklarını vurgulayan Gerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Yerini doldurmak çok zor, çok nazik, hastalarına karşı çok şefkatli bir kişiliğe sahipti. Babası rahmetli Yusuf Peker hocamızın görevi nedeniyle çocukluğundan itibaren kendisini tanıyoruz. Gülhane'de doğdu, ne yazık ki bugün Gülhane'den uğurluyoruz. Çok güzel bir yere gidiyor. Babasıyla aynı mezarı paylaşacak. Rahmetli babası, bizlere oğlunu emanet etmişti. Ben de buradan ifada etmek isterim ki Subutay kardeşimizin eşi ve çocuğu da bundan sonra Gülhane'nin ve bizlerin emanetindedir."

Bir çocuk babası Doç. Dr. Yaşar Subutay Peker, 22 Ekim 2022'de Eskişehir yolu üzerindeki bir alışveriş merkezi önünde D.K. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.