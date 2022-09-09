Ankara haberleri | Ankara'da dere yatağında mahsur kalan ineği belediye ekipleri kurtardı Güncel Haberler Ankara gündem haberi: Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde düştüğü dere yatağında mahsur kalan inek, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde düştüğü dere yatağında mahsur kalan inek, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Akörençarşak Mahallesi'ndeki dere yatağında mahsur kalan ineği kendi imkanlarıyla çıkaramayan sahibi ve mahalle sakinleri, durumu Gölbaşı Belediyesine bildirdi. Olay yerine giden Gölbaşı Belediyesi ekipleri, iş makinesi yardımıyla halat bağladıkları ineği dere yatağından kurtararak sahibine teslim etti. Mahalle sakinlerinden Rukiye Aydoğdu, ineği 2 gündür çıkarmaya çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını söyledi. Güncel Kaynak: AA / Soner Aksakal Ankara Güncel Haberler

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