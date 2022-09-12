Ankara haberleri! Ankara Barosu: Ülkemizin Çoğulcu Demokrasisini, Laik Yapısını, Yargı Bağımsızlığını, Kuvvetler Ayrılığını ve İnsanca Yaşama Hakkını Hedef Alan Tüm...

Ankara gündem haberi... Ankara Barosu, 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde, “Ankara Barosu olarak, ‘üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü’ şiarıyla ülkemizin çoğulcu demokrasisini, laik yapısını, yargı bağımsızlığını, kuvvetler ayrılığını ve insanca yaşama hakkını hedef alan tüm darbeleri ve darbe girişimlerini lanetliyoruz” açıklamasını yaptı.

Ankara Barosu, 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde, "Ankara Barosu olarak, 'üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü' şiarıyla ülkemizin çoğulcu demokrasisini, laik yapısını, yargı bağımsızlığını, kuvvetler ayrılığını ve insanca yaşama hakkını hedef alan tüm darbeleri ve darbe girişimlerini lanetliyoruz" açıklamasını yaptı.

Ankara Barosu, 12 Eylül askeri darbesinin 42. yıl dönümü dolayısıyla bugün yazılı bir açıklama yaptı. Baro'dan yapılan açıklama şöyle:

"12 Eylül darbesi, hukukun askıya alınarak aklın ve vicdanın tutulmasıyla zulüm ve baskının normalleştirilmeye çalışıldığı ve yaşam hakkına acımasızca saldırının dışa vurumu olarak tarihimizin karanlık bir sayfasıdır.

Çünkü 12 Eylül darbesi, dikta anlayışıyla insan hak ve özgürlüklerini hiçe sayarak unutulması mümkün olmayan acıların yaşanmasına yol açmıştır.

Ankara Barosu olarak, 'üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü' şiarıyla ülkemizin çoğulcu demokrasisini, laik yapısını, yargı bağımsızlığını, kuvvetler ayrılığını ve insanca yaşama hakkını hedef alan tüm darbeleri ve darbe girişimlerini lanetliyoruz."