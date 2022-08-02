Ankara haberi... Pedal çevirerek gezen 2 İtalyan Beypazarı'na geldi

İtalya'dan yola çıkan bisikletli 2 kişi, Beypazarı ilçesini gezdi.

İtalyan vatandaşı Giuseppe Rizzotto ve Stefano Turchıo, Beypazarı Belediyesi Kültür Müdürü Zafer Poyraz'ı ziyaret etti.

Poyraz, İpekyolu üzerinde yer alan ilçenin bisikletle Türkiye ve dünya turuna çıkanların uğrak yeri olduğunu kaydetti.

Bisiklet yolculuğuna çıktıklarını ve emekli olduklarını aktaran Turchıo, yolculuklarının çok iyi geçtiğini belirtti.

Turchıo, "Yolculuğumuza vefat eden yeğenim anısına çıktık. Ablamın kızı bir süre önce vefat etti. Organları bağışlandı. Onun adına, yolculuk yapıyoruz. Beypazarı'nın ardından Polatlı'ya, gideceğiz. Daha sonra Tuz Gölü üzerinden Van'a, oradan da İran'a yolculuğumuz olacak." dedi.