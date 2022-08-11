Ankara haberi! Nallıhan'da yerel rehber yetiştirme eğitimi başladı Ankara haber: Ankara'nın Nallıhan Kaymakamlığınca "Gönüllü Alan Kılavuzu,Yerel Rehber Yetiştirilme" eğitimi başlatıldı. Ankara'nın Nallıhan Kaymakamlığınca "Gönüllü Alan Kılavuzu,Yerel Rehber Yetiştirilme" eğitimi başlatıldı. Ankara Kalkınma Ajansının 2021 yılı mali destek programı kapsamında hibe desteği almayı hak kazanan "Ankara'nın Yeni Rotası Derviş Yolu Projesi" kapsamında düzenlenen eğitimde kültür gezisi yapıldı. İlçenin turizme noktalarından Çayırhan, kuş cenneti, Taptuk Emre Türbesi, Sarıyar Baraj Gölü, Bacım Sultan Türbesi'ni gezen kursiyerler, eğitimciler Hüseyin Tırıl ile Yıldız Tırıl eşliğinde uygulamalı eğitim gördü. Güncel AA / Taner Demir Nallıhan Ankara Rehber Güncel Haberler

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