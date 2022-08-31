Ankara haberi | MHP Beypazarı İlçe Başkanlığı yönetimi toplandı

MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Toplantısını yaptıklarını bildirdi.

Orhan, yaptığı açıklamada, parti olarak bu ayki yönetim kurulu toplantılarını tam katılımla yaptıklarını belirtti.

Toplantıda önemli konuları ele aldıklarını ifade eden Orhan, şöyle konuştu:

"Bunlar 2023 seçimleri için önemli unsurlar. MHP Beypazarı İlçe Başkanlığı tüm kadrosuyla seçime hazır. Köy ziyaretleri takvimlerini belirledik. Esnaftan, tüccara, emekliden dul ve yetime kadar her kesimi ziyaret edeceğiz."