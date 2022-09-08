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Ankara haberi: Gölbaşı'ndan Pakistan'daki sel bölgesine yardım tırı

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Ankara haberi: Gölbaşı'ndan Pakistan'daki sel bölgesine yardım tırı

Ankara haberlerine göre Gölbaşı'nda sel afeti nedeniyle zor günler geçiren Pakistanlılar için hazırlanan hijyen ve gıda malzemesi yüklü yardım tırı, uğurlandı.

Gölbaşı'nda sel afeti nedeniyle zor günler geçiren Pakistanlılar için hazırlanan hijyen ve gıda malzemesi yüklü yardım tırı, uğurlandı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yaptığı açıklamada, Türk milletinin yardımsever olduğunu, nerede bir mağduriyet varsa yaraları sarmak için orada olduğunu söyledi.

Gölbaşı Belediyesinin tarihinin en büyük sel felaketini yaşamış dost ve kardeş Pakistan halkının yanında olduğunu belirten Şimşek, "Dayanışma ruhuyla hazırladığımız yardım kolilerini Pakistan'a gönderiyoruz. Hızla aksiyon aldıktan sonra Gölbaşı Paylaşım Merkezi'mizde yardım kolilerimizi hazırlayarak yola çıkmak üzere kamyona yükledik. Bu vesileyle dost ve kardeş Pakistan halkına tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Kaynak: AA / Soner Aksakal - Güncel

Ramazan Şimşek Pakistan Güncel Haberler

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