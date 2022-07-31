Son dakika haberleri... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cemevlerine saldırıyı kınadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cemevlerine saldırıyı kınadı

Son dakika haberleri... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cemevlerine saldırıyı kınadı

Edinilen son dakika gelişmesine göre DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da cemevlerine yönelik saldırıyı kınadı.

 - Güncelleme:

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da cemevlerine yönelik saldırıyı kınadı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'da cemevlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Muharrem ayını idrak ettiğimiz bu mübarek günlerde kardeşliğimize kast edenlere fırsat vermeden fitneye, fesada karşı birlik ve beraberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz inşallah" ifadelerine yer verildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı Twitter Ankara Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title