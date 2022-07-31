Son dakika haberleri... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cemevlerine saldırıyı kınadı Edinilen son dakika gelişmesine göre DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da cemevlerine yönelik saldırıyı kınadı. DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da cemevlerine yönelik saldırıyı kınadı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'da cemevlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Muharrem ayını idrak ettiğimiz bu mübarek günlerde kardeşliğimize kast edenlere fırsat vermeden fitneye, fesada karşı birlik ve beraberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz inşallah" ifadelerine yer verildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Diyanet İşleri Başkanlığı Twitter Ankara Güncel Haberler Son Dakika

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