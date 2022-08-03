Ankara haberi | Devlet Denetleme Kurulu, 2022-KPSS lisans oturumuna ilişkin iddialar konusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Ankara yerel gündem haberine göre Devlet Denetleme Kurulu, 2022-KPSS lisans oturumuna ilişkin iddialar konusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Devlet Denetleme Kurulu, 2022- Kpss lisans oturumuna ilişkin iddialar konusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Güncel AA / Yasemin Kalyoncuoğlu Cumhuriyet Ankara KPSS Güncel Haberler

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