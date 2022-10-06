Ankara haberi: Çankaya Köşkü'nde "Bölge Adliye Mahkemeleri ve İstinaf Kanun Yolunun Değerlendirilmesi Çalıştayı" Güncel Haberler Ankara yerel gündem haberine göre Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca "Bölge Adliye Mahkemeleri ve İstinaf Kanun Yolunun Değerlendirilmesi Çalıştayı" düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca "Bölge Adliye Mahkemeleri ve İstinaf Kanun Yolunun Değerlendirilmesi Çalıştayı" düzenlendi. Çankaya Köşkü'nde, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum başkanlığında düzenlenen çalıştaya, Yargıtay Birinci Başkanvekili Adem Albayrak, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Ramazan Aksan, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Komisyon Başkanı İdris Kizir, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan ile bazı Yargıtay üyeleri katıldı. Kaynak: AA / Güncel Çankaya Köşkü Mehmet Uçum Ankara Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ankara haberi: Çankaya Köşkü'nde 'Bölge Adliye Mahkemeleri ve İstinaf Kanun Yolunun Değerlendirilmesi Çalıştayı' - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.