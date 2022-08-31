Ankara haberi: Büyük Zafer'in 100. yılı Kahramankazan'da kutlandı
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Ankara gelişmesine göre Kahramankazan ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı konserle kutlandı.
Kahramankazan ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı konserle kutlandı.
Kahramankazan Belediyesi tarafından Milli Egemenlik alanında gerçekleştirilen Zafer Bayramı konserinde sanatçılar Ali Yaprak, Mustafa Taş ve Ece Seçkin sahne aldı.
Kaymakam Abdullah Selim Parlar ve Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sanatçılara Türk bayrağı ve çiçek verdi.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde, seymen ekibi gösteri sundu.
Belediye Başkanı Oğuz, burada yaptığı konuşmada, "Ay yıldızlı bayrağımız burada şanla, şerefle dalgalanıyorsa yıllar önce bu topraklara kanını akıtan yiğitlerin sayesindedir. Selam olsun şehitlerimize, selam olsun gazilerimize." ifadelerini kullandı.
Etkinlikte gerçekleştirilen çekilişlerle vatandaşlara çeşitli hediyeler verildi.