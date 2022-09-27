Ankara haberi... Beypazarı'nda yılkı atları görüntülendi Güncel Haberler Edinilen Ankara gelişmesine göre Beypazarı ilçesinin yaylalarında yıl atları görüntülendi. Beypazarı ilçesinin yaylalarında yıl atları görüntülendi. Karaşar ve Saray yaylalarındaki yılkı atları otlarken objektife yansıdı. Saray Orman Kooperatifi Başkanı Murat Biçer, AA muhabirine, Karaşar ve Saray yaylalarında sınırlı sayıda yılkı atı bulunduğunu ve tüm yıl boyunca bütün bölgeyi dolaştıklarını söyledi. Yılkı atlarına fotoğraf tutkunlarının ilgi gösterdiğini belirten Biçer, yanlarında tayları da olan yılkı atlarının sayılarının son yıllarda arttığının gözlemlendiğini ifade etti. Güncel Kaynak: AA / Yaşar Tonbak Güncel Haberler

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