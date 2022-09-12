Ankara haber... Beypazarı'nda yeni eğitim öğretim yılı başladı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 2022-2023 eğitim öğretim dönemi başladı.

Kaymakam Oktay Erdoğan, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz, farklı okullarda ziyaretlerde bulunarak, öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, okul ziyaretlerini sürdüreceğini belirterek, "Tüm okullarımızda 10 bin 500 öğrenci eğitim öğretime başladı. 800 öğretmenimizle eğitim öğretim vereceğiz. Eğitim camiası olarak, öğrencilerin daha iyi eğitim almaları yönündeki çabamız sürecek." dedi.

Deprem yönetmeliğince bazı okulların güçlendirme, bazı okulların da yıkım kararı gereği başka okul binalarına taşıdıklarına değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Okullarımız ve öğretmenlerimiz öğrencilerine kavuşurken, öğrencilerimiz de okullarına ve öğretmenlerimize kavuştu. Çok şükür bir problemimiz yok. Bazı okullarımızda iki okul olmasına rağmen, düzenlememizi yaptık. Şu ana kadar gezdiğim ve eğitim öğretim programına katıldığım okullarımızda herhangi bir problemimiz yok. Eğitim öğretim dönemi süresince okullara ziyaretlerde bulunacağız."