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Ankara haberi | Beypazarı'nda kadınların kışlık yiyecek mesaisi sürüyor

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Ankara haberi | Beypazarı'nda kadınların kışlık yiyecek mesaisi sürüyor

Ankara haberi... Beypazarı ilçesinde kadınların kışlık tarhana ve gıda hazırlıkları devam ediyor.

Beypazarı ilçesinde kadınların kışlık tarhana ve gıda hazırlıkları devam ediyor.

Tarhana, patlıcan, biber ve bamya kurusunun yanı sıra çeşitli gıdaları kış için hazırlayan kadınlar, yoğun mesai harcıyor.

Münevver Çiftçi (81), AA muhabirine, tarhana, bulgur, makarna, salça, patlıcan kurusu, biber kurusu ve benzeri ürünleri bu mevsimde kurutarak kilere koyduklarını söyledi.

Bölgede birçok ürün ve sebzenin yetiştiğini belirten Çiftçi, "Bizler bu işlerin yapımını ailemizden öğrendik. Bu yüzden kışlık yiyecek hazırlığı yapmazsak hiç rahat edemeyiz. Mahallemizin kadınları ile imece usulü tarhanayı ovalayıp kalburdan geçirerek, bir süre daha kurumaya bırakılmasının ardından torbalara koyup kışın tüketilmek üzere kilere kaldırıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

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