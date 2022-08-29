Ankara gündem haberi | Beypazarı'nda ders kitabı ve yardımcı kaynaklar okullara ulaştırılıyor

Ankara gündem haberine göre Milli Eğitim Bakanlığının, 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz verilmek üzere hazırladığı ders kitabı ve yardımcı kaynaklar, Beypazarı ilçesindeki okullara ulaştırılmaya başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığının, 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz verilmek üzere hazırladığı ders kitabı ve yardımcı kaynaklar, Beypazarı ilçesindeki okullara ulaştırılmaya başlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz, kitapların okullara dağıtımına ilişkin yürütülen çalışmayla ilgili incelemede bulundu.

Yılmaz, kitap dağıtımının bu alandan başta Beypazarı başta olmak üzere Ayaş ve Güdül ilçelerine de yapılacağını belirterek, dağıtımların sürdüğünü ifade etti.

"Milli Eğitim Bakanlığımız her yıl okullara ücretsiz kitap dağıtımında bulunuyor. 12 Eylül'de okullarda ders zili çaldığında tüm kitaplar öğrencilerimizin sıralarının üzerinde olacak." diyen Yılmaz, tüm öğrencilere başarı diledi.