Ankara haberi! Beypazarı'nda afet bilgilendirme toplantısı

Ankara gündem haberi: Beypazarı'nda kaya parçalarının düşmesi ve bazı evlerin hasar görmesi sonrası afete maruz bölge olarak ilan edilen alanla ilgili toplantı yapıldı.

Beypazarı'nda kaya parçalarının düşmesi ve bazı evlerin hasar görmesi sonrası afete maruz bölge olarak ilan edilen alanla ilgili toplantı yapıldı.

Kaymakamlık toplantı salonunda Cumhuriyet, Rüstempaşa ve İstiklal mahalleleri sınırlarında kalan bölge içinde evleri bulunan vatandaşların katılımıyla yapılan toplantıda AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, evlerin tahliye süreci ve yeni evlerin yapımıyla ilgili bilgi verdi.

Toplantıda tahliye sürecinde ev sahipleri ve kiracılara 6'şar aylık kira yardımı ve nakliye yardımı yapılacağı, konutların boşaltılacağını ve bu bölgenin yapılaşmaya kapatılacağı belirtildi.

Hak sahipleri için başka bir bölgede yapılacak evlerin 20 yıl ödemeli olarak teslim edileceği ifade edildi.

Toplantıda söz alan bazı mahalle muhtarları, bölgenin yapılaşmaya kapatılmaması gerektiği yönünde görüş bildirerek kayaların ıslah edilmesini talep etti.