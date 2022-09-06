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Ankara haberi | Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, okul müdürleriyle bir araya geldi

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Ankara haberi | Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, okul müdürleriyle bir araya geldi

Ankara gündem haberi... Beypazarı ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz başkanlığında 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul müdürleri kurul toplantısı düzenlendi.

Beypazarı ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz başkanlığında 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul müdürleri kurul toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlık büyük toplantı salonunda yapılan toplantıya, Şube Müdürleri Selahattin Sütbaş ve Murat Kılıç, RAM ve HEM müdürleri ile okulların müdür ve müdür yardımcıları katıldı.

Yılmaz, toplantıda, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi planlamaları hakkında okul müdürlerini bilgilendirdi.

Toplantıya katılanlara teşekkür eden Yılmaz, öğrencilerin en iyi şartlarda en iyi eğitimi almaları için elbirliği içinde çalışacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

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