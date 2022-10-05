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Ankara haberi: Beypazarı Belediyesi seğmenlik geleneğinin yaşatılması amacıyla kurs düzenledi

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Ankara haberi: Beypazarı Belediyesi seğmenlik geleneğinin yaşatılması amacıyla kurs düzenledi

Ankara haberler... Beypazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından seğmenlik geleneğinin yaşatılması için kurs düzenlendi.

Beypazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından seğmenlik geleneğinin yaşatılması için kurs düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, seğmenlik geleneği ve seğmen oyunlarının özgün haliyle gelecek kuşaklara aktarılması için "Sen de katıl bize" sloganıyla kurs başlatıldı.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zafer Poyraz, kursun dün itibarıyla başladığını, 30 Ekim'e kadar süreceğini belirtti.

Poyraz, kursa katılmak isteyenlerin belediyeden bilgi alabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

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