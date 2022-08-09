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Ankara haberi... Ankara Valiliği'nden Sağanak Yağış Uyarısı

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Ankara haberi... Ankara Valiliği'nden Sağanak Yağış Uyarısı

Ankara haberi... Ankara Valiliği, Başkent’te yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen sağanak yağış nedeniyle vatandaşları olası sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Ankara Valiliği, Başkent'te yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen sağanak yağış nedeniyle vatandaşları olası sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Ankara Valiliği, bugün yaptığı açıklamada, Başkent'te yarın öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"10 Ağustos Çarşamba günü (yarın) öğle saatlerinden sonra görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yağış anında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

ANKA / Güncel

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