Ankara gündem haberi | Ankara'daki fırtınada hayatını kaybeden stajyer inşaat mühendisi toprağa verildi Güncel Haberler Ankara gündem haberine göre Ankara'da dün yaşanan şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle inşaatta kolon kalıplarının devrilmesi sonucu hayatını kaybeden stajyer inşaat mühendisi Taha Öztürk toprağa verildi. Ankara'da dün yaşanan şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle inşaatta kolon kalıplarının devrilmesi sonucu hayatını kaybeden stajyer inşaat mühendisi Taha Öztürk toprağa verildi. Öztürk için ikindi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Öztürk'ün ailesi, oyuncusu olduğu Hacettepe Üniversitesi Amerikan futbolu takımından arkadaşları ve akademisyenler katıldı. Öztürk'ün cenazesi Karşıyaka mezarlığına defnedildi. Olay Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencisi Taha Öztürk ve beraberindeki 2 stajyer mühendis, Yenimahalle'de yapımı devam eden inşaatta, dün 16.30 sıralarında incelemelerde bulunurken, rüzgarın şiddetini artırması nedeniyle kolon kalıbının devrilmesi sonucu yaralanmış, Öztürk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından inşaatta çalışmalar durdurulmuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Güncel AA / İsa Toprak Karşıyaka Fırtına Ankara Güncel Haberler

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