Ankara haberi | Ankara'daki fırtınada camları kırılan lisedeki 4 öğrenci yaralandı Ankara haberler... Ankara'da fırtına nedeniyle camları kırılan lisedeki 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Ankara'da fırtına nedeniyle camları kırılan lisedeki 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Altındağ ilçesinin Örnek Mahallesi'nde Ulu Cami'nin minaresinin fırtına nedeniyle yıkıldığını, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın meydana gelmediğini bildirdi. Minareye komşu binadaki 34 kişinin tahliye edildiğini belirten Şahin, teknik ekipler tarafından cami civarındaki binaların kontrolünün yapıldığını kaydetti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da ekiplerin, minaresi çöken caminin bulunduğu bölgeye yönlendirildiği belirtildi. Ayrıca, Çankaya ilçesinde camları kırılan bir lisedeki 4 öğrencinin hastaneye sevk edildiği, gelişmelerin takip edildiği kaydedildi. Güncel AA / Ahmet Sertan Usul Fırtına Ankara Cami Güncel Haberler

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