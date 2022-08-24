Ankara haberi... Ankara'da taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı Güncel Haberler Ankara haberleri... Ankara'nın Mamak ilçesinde taciz iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı. Ankara'nın Mamak ilçesinde taciz iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı. Şüpheli şahıs, öfkeli kalabalığın içerisinden çıkarılarak polis merkezine götürüldü. Akşam saatlerinde, Mamak İlçesi Akdere Mahallesi'ndeki taciz iddiası mahalle sakinlerini ayağa kaldırdı. Taciz iddiası üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, öfkeli kalabalığın linç etmeye çalıştığı şüpheli şahsı, polis merkezine götürdü. Mahallede yaşanan gergin anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Ankara Güncel Haberler

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