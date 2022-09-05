Son dakika haberi! Çubuk'ta silahlı kavga: 1 yaralı Güncel Haberler Son dakika haberler... Ankara'da süt satma meselesi nedeniyle çıkan kavga silahlı ve sopalı kavgaya döndü. Ankara'da süt satma meselesi nedeniyle çıkan kavga silahlı ve sopalı kavgaya döndü. Çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralanırken, süt kamyonetinde ise maddi hasar meydana geldi. Çubuk'a bağlı Akkuzulu Mahallesinde yaşayan ve Mamak ilçesinde süt ve sebze satan Dursun Gölcük ile Bünyamin Sarıkaya arasında aynı mahallede satış yapılmaması konusunda tartışma çıktı. Tartışmaya karışan taraflar daha sonra Akkuzulu Mahallesi yolunda karşı karşıya geldi. İddiaya göre Bünyamin Sarıkaya, Dursun Gölcük idaresindeki 06 DG 8105 plakalı kamyonete sopayla saldırdı. Silahların çekildiği kavgada Bünyamin Sarıkaya sol bacağından yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan Dursun Gölcük'ün yakalanması için çalışma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner Gölcük Ankara kavga Güncel Haberler Son Dakika

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