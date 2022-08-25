Ankara haberi | Ankara'da hafif ticari araç, durağa çarptı; polis memuru ile eşi yaşamını yitirdi (3)
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Ankara gelişmesine göre TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN TAZİYE MESAJITBMM Başkanı Mustafa Şentop, trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru ve eşi için taziye mesajı paylaştı.
TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN TAZİYE MESAJI
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru ve eşi için taziye mesajı paylaştı. Twitter hesabından açıklama yapan Şentop, "Mesai arkadaşımız Polis Memuru Orhan Yeşilırmak ve eşi Semiya Yeşilırmak'ın elim bir trafik kazası sonucu vefat ettiklerini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kıymetli personelimize ve eşine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel