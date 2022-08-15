Ankara haberi! Ankara'da fuhuş ve insan ticareti operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı Ankara yerel gündem haberine göre Ankara'da fuhuş ve insan ticareti suçu operasyonu kapsamında 4 şüpheli tutuklandı. Ankara'da fuhuş ve insan ticareti suçu operasyonu kapsamında 4 şüpheli tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, fuhuş ve insan ticareti suçu şüphelisi olduğu belirlenen G.K. hakkında yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu, şüphelinin iki adreste biri yabancı uyruklu 5 mağduru fuhuşa zorladığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında zanlıyla hareket ettiği tespit edilen M.E, H.M, A.Z, S.K. ve M.S'ye ulaşılmasının ardından şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden G.K, M.E, H.M ve A.Z tutuklandı. İl dışında bulunan S.K. hakkında talep üzerine adli kontrol kararı verildi, yabancı uyruklu şüpheli M.S ise serbest bırakıldı. Güncel AA / Sefa Şahin Cumhuriyet Ankara Güncel Haberler

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