Haber : Ankara haberi! Ankara'da fuhuş ve insan ticareti operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara haberi! Ankara'da fuhuş ve insan ticareti operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Ankara haberi! Ankara'da fuhuş ve insan ticareti operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Ankara yerel gündem haberine göre Ankara'da fuhuş ve insan ticareti suçu operasyonu kapsamında 4 şüpheli tutuklandı.

Ankara'da fuhuş ve insan ticareti suçu operasyonu kapsamında 4 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, fuhuş ve insan ticareti suçu şüphelisi olduğu belirlenen G.K. hakkında yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu, şüphelinin iki adreste biri yabancı uyruklu 5 mağduru fuhuşa zorladığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında zanlıyla hareket ettiği tespit edilen M.E, H.M, A.Z, S.K. ve M.S'ye ulaşılmasının ardından şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden G.K, M.E, H.M ve A.Z tutuklandı.

İl dışında bulunan S.K. hakkında talep üzerine adli kontrol kararı verildi, yabancı uyruklu şüpheli M.S ise serbest bırakıldı.

AA / Sefa Şahin - Güncel

Cumhuriyet Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title