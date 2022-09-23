Ankara haberi! Ankara'da doktor Ebru Ergin Bakar'ı darbeden şüphelinin yargılanmasına devam edildi

Ankara gündem haberine göre Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor Ebru Ergin Bakar'ı darbettiği iddia edilen Feray Y'nin yargılanmasına devam edildi.

Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor Ebru Ergin Bakar'ı darbettiği iddia edilen Feray Y'nin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 74. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık katılmazken taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Hakim, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra avukatlara söz verdi.

Sanık avukatı, Feray. Y'nin tutuklanmasına neden olduğunu ileri sürdüğü doktor raporunun sahte olduğunu, bu konuda Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Bakar'ın darp raporunu aldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitmediği iddia eden avukat, darp raporunu veren doktor tarafından muayene edilmeden raporun düzenlendiğini ileri sürdü.

Avukat, doktor Bakar'ın yatarak tedavi gördüğünü iddia etmesine rağmen hastanede hiç yatmadığını, olayın saat 12.34 olduğunu ancak Bakar'a verilen darp raporun saatinin ise saat 12.20 olduğunu iddia etti.

Bakar ve ilgili doktorlar hakkında "belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma" ve "azmettirme" suçlarından soruşturmanın devam ettiğini belirten avukat, soruşturma sonuçlanana kadar bu dosyada "durma" kararı verilmesini talep etti.

Savcının mütalaasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Doktor Bakar'ın darp sonrası yüzünde kalıcı iz bulunup bulunmadığının tespiti için Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na polis nezaretinde götürülerek yeniden rapor düzenlenmesine karar verdi.

Mahkeme, Sağlık Bakanlığı avukatının talebi üzerine Bakanlığın davadaki "katılan" sıfatının kaldırılmasına karar verdi.

Bakar'a rapor düzenleyen sağlık çalışanlarıyla ilgili soruşturmanın akıbetinin sorulması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına hükmeden mahkeme, davayı 14 Mart 2023'e erteledi.

Soruşturmanın geçmişi

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Nöroloji Uzmanı Dr. Ebru Ergin Bakar, 22 Şubat'ta istediği ilacı yazmadığı gerekçesiyle hastası Feray Y. tarafından darbedildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şüphelinin, "kamu görevini yerine getiren kişiyi kasten yaralama" suçunu işlediği, tayin edilecek cezanın üst sınırda verilmesi gerektiği belirtilmişti. Ayrıca cezanın, "Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu" kapsamında yarı oranda artırılması istenmişti.

Bu kapsamda şüpheli Feray Y'nin söz konusu suçtan, 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.