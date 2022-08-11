Haber : Ankara haberi: Ankara'da bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara haberi: Ankara'da bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

 - Güncelleme:
Ankara haberi: Ankara'da bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Ankara haberler... Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan Murat Ulaş Kanbur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan Murat Ulaş Kanbur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi Şenol Caddesi'ndeki bir çay ocağında, Murat Ulaş Kanbur ile Yunus E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yunus E, Kanbur'u bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 39 yaşındaki Kanbur, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince suç aletiyle kısa sürede yakalanan zanlı Yunus E, emniyete götürüldü.

AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

Murat Ulaş Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title