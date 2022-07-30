Ankara haberi! Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine saldıran zanlı yakalandı - Haberler

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Ankara haberi! Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine saldıran zanlı yakalandı

Ankara haberi! Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine saldıran zanlı yakalandı

Ankara gelişmesine göre Ankara'da Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'nde kasten yaralama, Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi'nde zarar verme olaylarını gerçekleştiren şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara'da Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'nde kasten yaralama, Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi'nde zarar verme olaylarını gerçekleştiren şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çankaya ilçesindeki Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'nde "kasten yaralama", Mamak ilçesindeki Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi'nde "zarar verme" olayları meydana geldi.

Yapılan çalışmalar sonucu üç olayı da gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli A.O.K, gözaltına alındı.

Konuyla ilgili tahkikat çok yönlü devam ediyor.

AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

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