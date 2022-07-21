Ankara haberi: Ankara Çamlıdere'de Vatandaştan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na: "Kurtarın Bizi Lütfen" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara haberi: Ankara Çamlıdere'de Vatandaştan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na: "Kurtarın Bizi Lütfen"

ANKA - Güncel
 - Güncelleme:

Ankara haberler... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Çamlıdere’de esnaf ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, Şeyh Ali Semerkandi Türbesi, Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Adil Yurtoğlu ve eski Yenimahalle Belediye Başkanı Abdurrahman Oğultürk’ün kabirlerini ziyaret etti. Bir vatandaşın, “Kurtarın bizi lütfen” demesi üzerine Kılıçdaroğlu, “Beraber kurtaracağız” karşılığını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Çamlıdere'de esnaf ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, Şeyh Ali Semerkandi Türbesi, Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Adil Yurtoğlu ve eski Yenimahalle Belediye Başkanı Abdurrahman Oğultürk'ün kabirlerini ziyaret etti. Bir vatandaşın, "Kurtarın bizi lütfen" demesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Beraber kurtaracağız" karşılığını verdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugün Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde esnafı ziyaret etti. Fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen Kılıçdaroğlu bir kadın esnafın börek ikramını da kırmadı.

Kılıçdaroğlu, esnaf ziyaretinin ardından ilk önce Şeyh Ali Semerkandi Türbesi'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu daha sonra Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Adil Yurtoğlu ile eski Yenimahalle Belediye Başkanı Abdurrahman Oğultürk ve eşi Şerife Oğultürk'ün kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Mezarlık çıkışında bir vatandaşın, "Kurtarın bizi lütfen" demesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Beraber kurtaracağız" karşılığını verdi.

Ziyarette Kılıçdaroğlu'na; Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, Ankara milletvekilleri Yıldırım Kaya ve Murat Emir eşlik etti.

ANKA / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Çamlıdere Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title