Ankara gündem: Tacikistan'ın bağımsızlığının 31. yıl dönümü Ankara'da kutlandı

Tacikistan'ın 31. bağımsızlık yıl dönümü nedeniyle Ankara'da bir otelde resepsiyon gerçekleştirildi.

Resepsiyona Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Eşrefcan Gulov, birçok ülkenin büyükelçisi ve çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşan Bakan Muş, Türkiye'nin Tacikistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu belirterek, geçen 31 yıl içinde Tacikistan'ın her alanda gösterdiği gelişmeyi heyecanla takip ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin Tacikistan'la ekonomik ve ticari ilişkilerde kaydettiği ilerlemenin "umut verici" olduğunu kaydeden Muş, "Bizler Tacikistan'ın gelecek vadeden ticari ve ekonomik potansiyelinin farkındayız ve bu potansiyeli gerçekleştirmek için de kararlıyız." dedi.

Muş, Türkiye'nin Tacikistan'la ticaret hacminin 2020'nin ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 340 milyon dolara çıktığını belirtti.

Geçen yıl Tacikistan'ın ithalatında Türkiye'nin 3. sırada, ihracatında ise 5. sırada yer aldığına dikkati çeken Muş, "Ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarma yolunda emin adımlarla ilerlediğimizi ifade etmek isterim." diye konuştu.

Ticaret Bakanı Muş, Tacikistan'a gidecek

Muş, yakın bir zamanda iş adamları heyetiyle birlikte Duşanbe'ye bir ziyaret gerçekleştireceklerini belirterek, bu ziyarette Tacikistan ile iş birliğini daha kapsamlı bir hale dönüştürmek için sağlıktan ulaşıma eğitimden yatırımlara birçok temaslarının olacağını dile getirdi.

Modern Tacikistan'ın inşasında Türk müteahhitlerin eskiden olduğu gibi çalışmaya devam edeceğinin altını çizen Muş, iki ülke arasındaki ilişkileri yalnızca ticaret ve ekonomi alanında değil, kültür, eğitim, sağlık ve turizm gibi diğer alanlarda da geliştirmek istediklerini vurguladı.

Muş, "Örneğin turizm sektöründe ülkelerimiz arasında ciddi bir potansiyel olduğunu görmekteyiz." ifadesini kullandı.

Bu yılın ilk 8 ayında Tacikistan'dan gelen misafirlerin sayısının 48 bin olduğunu kaydeden Muş, bu rakamların 2021'deki istatistikleri geçtiğini ve bu sayının artması için üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade etti.

"(İkili ticaret hacmini) 1 milyar dolara çıkarma kararı aldık"

Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Eşrefcan Gulov ise ülkesinin bağımsızlığının Tacik ulusunun hayatında bir dönüm noktası oluşturan kutsal bir bayram olduğunu belirterek, bağımsızlık döneminde Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın önderliğinde ülkesinin ekonomik ve sosyal kalkınmasının sağlandığını dile getirdi.

Tacikistan ekonomisinin son 20 yılda yüzde 7,5 düzeyinde ortalama büyüme sağladığını vurgulayan Gulov, gayri safi yurtiçi hasılasının da 2000 yılına göre neredeyse 50 kat arttığını söyledi.

Gulov, Tacikistan'ın 180 ülke ile diplomatik ve dostane ilişkilere sahip ve 57 uluslararası ve bölgesel kuruluşun da tam üyesi olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti, 29 Ocak 1992 tarihinde Tacikistan'ın bağımsızlığını tanıyan ve ülkemizle diplomatik ilişkiler kuran ilk ülkelerden biridir. Bu yıl iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümünü kutladık. İki devletin üst düzey liderleri arasındaki iyi ilişkiler, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin ve güvenin üst düzeyde olduğunun bir göstergesidir."

Tacikistan ve Türkiye'nin birçok tarihi ve kültürel ortaklığa sahip olduğuna dikkati çeken Gulov, "2021'de iki ülke arasındaki ticaret cirosu 390 milyon ABD dolar olarak gerçekleşti ve biz önümüzdeki yıllarda bunu 1 milyar dolara çıkarma kararı aldık." ifadesini kullandı.

Gulov, Tacikistan'ın barışçıl bir ülke olduğunu ve halkının barış ve birliğin sağlanması için büyük çaba sarf ettiğini belirterek, Taciklerin savaş ve başka milletlerin evlerinde yas istemediklerini dile getirdi.

Kırgızistan ile yakın zamanda yaşanan sınır gerginliğine değinen Gulov, sınır çatışmasının her iki tarafta da ağır can kayıplarına neden olduğunu söyledi.

Gulov, "Tacikistan uluslararası hukuka saygı duyar ve tüm anlaşmazlıkların ve ihtilafların barışçıl bir şekilde ve karşılıklı çıkarlara göre çözülmesini destekler. Çünkü her devletin istikrarı ve ilerlemesi barış ve huzura bağlıdır." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından pasta kesildi.

Tören, müzik dinletisiyle sona erdi.