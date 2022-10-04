Ankara haber... Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri 'Hayvanları Koruma Günü'nde Endemik Vadi'yi gezdi

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla kente özgü endemik bitkiler, Ankara keçisi, Ankara kedisi, Ankara güvercini ve Ankara tavşanının bulunduğu Endemik Vadi'yi gezdi.

Pursaklar Belediyesi Endemik Vadi'de düzenlenen etkinliğe, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, öğrenciler ve hayvanseverler katıldı.

Belediye Başkanı Çetin, gezide yaptığı açıklamada, çocuklara hayvan sevgisinin aşılanmasının önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Biz bu alanı oluştururken aslında hayal ettiğimiz tablo buydu. Bir taraftan çocuklarımıza hayvan sevgisi aşılamak, soyu tükenmekte olan hayvanların soy takibi ve çocukların toprak ve tabiat bilgisini bir arada göre bilecekleri bir alan oluşturmaktı. Bunun için üç yıldır da çalışıyorduk. Burası sadece bir gezi alanı veya park değildir. Burada eğitimler veriliyor. Milli Eğitimle yaptığımız protokol çerçevesinde ilçemizde ki okullarda ki bütün çocukları servislerle alarak bu alanda Fen Bilgisi ve Tabiat Bilgisi dersleri veriyoruz. Burası Türkiye'de bir ilk. 4-6 yaşlarındaki çocuklara adabımuaşeret kuralları, doğa sevgisi, kültürel derslerin verildiği okullarımız var. Küçük yaşta doğayla barışık, hayvanları seven ve kendiyle barışık nesiller yetiştirebilirsek, ülkemizin geleceğine emin adımlarla gitmek anlamına geliyor."

Etkinliğe katılan öğrenciler daha sonra Endemik Vadi'de bulunan hayvanları besledi.