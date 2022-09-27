Ankara haber... Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde Gıda İsrafıyla İlgili Fotoğraf Sergisi Açılacak

Ankara gündem haberine göre Türkiye’de gıda israfına karşı yürütülen “Gıdanı Koru” kampanyasına destek amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğiyle Polonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nde 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü’nde fotoğraf sergisi açılacak. Avusturyalı fotoğraf sanatçısı Klaus Pichler’in “Çöpe Atılmak İçin Yetiştirilmiş” isimli sergisi, gıda kaybına ve israfına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Türkiye'de gıda israfına karşı yürütülen "Gıdanı Koru" kampanyasına destek amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle Polonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nde 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü'nde fotoğraf sergisi açılacak. Avusturyalı fotoğraf sanatçısı Klaus Pichler'in "Çöpe Atılmak İçin Yetiştirilmiş" isimli sergisi, gıda kaybına ve israfına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Avusturyalı fotoğraf sanatçısı Klaus Pichler'in "Çöpe Atılmak İçin Yetiştirilmiş" isimli sergisi, Polonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nde 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü'nde açılacak.

Sergi, bozulmanın çeşitli aşamalarında artık yenilebilir olmayan yiyecekleri ayrıntılı bir natürmort serisi halinde sanatseverlerle buluşturuyor. Gıda israfının böyle geleneksel olmayan bir şekilde tasvir edilmesi, kamuoyunun dikkatini konuya çekmeyi ve tüketicilerin düşünce ve davranışlarında gerekli değişimi sağlamayı hedefliyor.

Serginin açılışı, FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, Polonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Radoslaw Sadowski ve Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Güngören tarafından perşembe günü saat 14.00'te yapılacak ortak basın açıklamasıyla gerçekleştirilecek. Sergi, ekim ayı boyunca Polonya Büyükelçiliği'ni çevreleyen dış duvarda görülebilecek.

"GIDANI KORU" KAMPANYASI

Mayıs 2020'de başlatılan ulusal "Gıdanı Koru" kampanyası, gıda kaybının ve israfının olumsuz etkileri hakkında farkındalığı artırmayı ve gıda tedarik zinciri boyunca kaybı ve israfı azaltıcı faaliyetleri teşvik etmeyi amaçlıyor. Kampanya, FAO- Türkiye Gıda ve Tarım Ortaklık Programı aracılığıyla finanse edilen "Türkiye, Azerbaycan ve Orta Asya'da Gıda Kayıp ve İsrafının Azaltılması" projesi kapsamında FAO ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülüyor. Proje, faydalanıcı ülkelere (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan) gıda kaybını ve israfını azaltmak için ulusal stratejiler ve eylem planları geliştirmelerinde yardımcı oluyor.

29 EYLÜL ULUSLARARASI GIDA KAYBI VE İSRAFI FARKINDALIK GÜNÜ

BM Genel Kurulu, 2019'da sürdürülebilir gıda üretiminin gıda güvenliğini ve beslenmeyi teşvik etmede oynadığı temel rolü kabul ederek 29 Eylül'ü "Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafına Karşı Farkındalık Günü" ilan etti. Günün amacı, kişi başına düşen gıda israfını azaltmak, üretim ve tedarik zincirleri aşamasında meydana gelen gıda kayıplarını düşürmek ve konuya ilişkin küresel bir farkındalık oluşturmak.

KLAUS PICHLER VİYANA'DA

Klaus Pichler, Viyana'da yaşıyor. Viyana Yaşam Bilimleri Üniversitesi'nde Peyzaj Planlama ve Peyzaj Mimarlığı tahsilini yaptı ve 2005'ten bu yana özgür sanatsal projelerde serbest fotoğrafçı olarak çalışıyor. Fotoğrafa ilgisi, günlük yaşamın gözden kaçan yönleri, insan ve çevre arasındaki ilişki ile doğa bilimleri, sosyal politika ve medya kültürü arasındaki karşıt unsurlar dengesi üzerinedir.