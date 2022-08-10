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Ankara haber: Nallıhan'daki Kocahan'da restorasyon çalışması başlatılacak

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Ankara haber: Nallıhan'daki Kocahan'da restorasyon çalışması başlatılacak

Edinilen Ankara haberine göre Nallıhan ilçesindeki Kocahan'da restorasyon çalışması başlatılacağı bildirildi.

Nallıhan ilçesindeki Kocahan'da restorasyon çalışması başlatılacağı bildirildi.

Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Aydın Cem Aslanbay ve beraberindekiler, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş'ı ziyaret etti.

Öntaş burada yaptığı açıklamada, ilçe turizmine büyük değer katacak Kocahan'da yapılacak restorasyon çalışmaları öncesi incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Öntaş, ilçeyi tanıtmak için çalışmaların süreceğini kaydetti.

AA / Taner Demir - Güncel

İsmail Öntaş Nallıhan Aydın Güncel Haberler

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