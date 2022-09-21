Ankara haber: Nallıhan'da trafik kazasında 7 kişi yaralandı Güncel Haberler Ankara haberi: Nallıhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Nallıhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, H.M.Ö. yönetimindeki traktör, Davutoğlan köyü yakınlarında sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen minibüs ile çarpıştı. Kazada, H.M.Ö, H.Ü, G.H, H.B, H.M, E.C. ve S.Ç. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Taner Demir Güncel Haberler

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