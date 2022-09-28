Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara haber | Kudüs'e yürüyerek giden İtalyan Renato Romano Beypazarı'na ulaştı

Güncel Haberler

Ankara haber | Kudüs'e yürüyerek giden İtalyan Renato Romano Beypazarı'na ulaştı

Ankara haberine göre İtalya'dan Kudüs'e yürüyerek gitmek için yola çıkan 29 yaşındaki Renato Romano, Ankara'nın Beypazarı ilçesine ulaştı.

İtalya'dan Kudüs'e yürüyerek gitmek için yola çıkan 29 yaşındaki Renato Romano, Ankara'nın Beypazarı ilçesine ulaştı.

Roma'dan çıktığı Kudüs yolculuğunda yürüyüşünün 85. gününde Beypazarı'na gelmeyi başaran Romano, Beypazarı Belediye Kültür Müdürlüğünce turizm ofisinde misafir edildi.

Burada açıklamada bulunan Romano, Beypazarı ziyaretinden memnun kaldığını, ilçede kendisine gösterilen ilgiyi her yerde anlatacağını söyledi.

Kudüs'e yaya olarak gittiğini vurgulayan Romano, şimdiye kadar yolculuğunun iyi geçtiğini, bazı bölgelerde konakladığını, dinlendikten sonra sabahın erken saatlerinde dinç olarak yola devam ettiğini anlattı.

Romano, Beypazarı'nın isimini daha önceden duyduğunu, tarihi ipek yolu üzerinde olduğunu öğrendiğini belirterek, "Bugün de yolum bu güzel şehre düştü. Beypazarı'nı gezme ve görme fırsatım oldu." dedi.

Buradan Ankara'ya gideceğini belirten Romano, "Kudüs'e kadar yolculuğum ne kadar sürer bilemiyorum ama Kudüs'e varacağım. Hedefim Kudüs. Türkiye içinde yolculuğum gayet güzel geçiyor. Sürücüler, yolda yanımdan geçerken korna çalarak beni selamlıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Beypazarı İtalya Ankara Kudüs Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title