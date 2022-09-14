Ankara politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Mamak İlçe Başkanlığına ziyaret
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Ankara gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Mamak İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Mamak İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yeni Yurtlar Kampüsünde gerçekleşen "105 Yeni GSB Yurt Binası Açılış Töreni"nin ardından AK Parti Mamak İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Parti binasında nöbet defterini imzalayan Erdoğan, Mamak İlçe Başkanlığı birimleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel