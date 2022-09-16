Ankara haber | Çubuk'ta kardeşi tarafından bıçaklanan kişi öldü Güncel Haberler Edinilen Ankara haberine göre Ankara'nın Çubuk ilçesinde aile bireylerinin kavgasında kardeşi tarafından bıçakla yaralanan ağabey hayatını kaybetti. Ankara'nın Çubuk ilçesinde aile bireylerinin kavgasında kardeşi tarafından bıçakla yaralanan ağabey hayatını kaybetti. Cumhuriyet Mahallesi Çeyiz Sokak'ta H.K. (61) ile oğlu E.K. (26) arasında tartışma çıktı. Tartışmaya, H.K'nin diğer oğlu S.K. de (18) karıştı. Kavgaya dönüşen olayda S.K, ağabeyi E.K'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. E.K, Ankara'da kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, S.K'yi gözaltına aldı. Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner Cumhuriyet Mahallesi Ankara Güncel Haberler

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