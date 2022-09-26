Ankara haber... Çubuk'ta balkondan düşen genç, ağır yaralandı Güncel Haberler Ankara haberine göre Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki katlı evin balkonundan düşen 15 yaşındaki genç, ağır şekilde yaralandı. Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki katlı evin balkonundan düşen 15 yaşındaki genç, ağır şekilde yaralandı. İlçeye bağlı Kışlacık Mahallesi'nde İ.H.G. (15), iki katlı evin balkonunda telefonla konuşurken dengesini yitirerek düştü. İ.H.G, olay yerine çağrılan ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner Ankara Güncel Haberler

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