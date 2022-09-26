Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara haber... Çubuk'ta balkondan düşen genç, ağır yaralandı

Güncel Haberler

Ankara haber... Çubuk'ta balkondan düşen genç, ağır yaralandı

Ankara haberine göre Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki katlı evin balkonundan düşen 15 yaşındaki genç, ağır şekilde yaralandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki katlı evin balkonundan düşen 15 yaşındaki genç, ağır şekilde yaralandı.

İlçeye bağlı Kışlacık Mahallesi'nde İ.H.G. (15), iki katlı evin balkonunda telefonla konuşurken dengesini yitirerek düştü.

İ.H.G, olay yerine çağrılan ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel

Ankara Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title