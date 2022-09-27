Son dakika haber! Çubuk'ta 3 kilo 500 gram eroin ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3 kilo 500 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan Afganistan uyruklu 2 zanlı tutuklandı. Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3 kilo 500 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan Afganistan uyruklu 2 zanlı tutuklandı. Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Şüpheliler ve kullandıkları aracı takibe alan emniyet, iki ay süren takibin ardından, şüphelilerin kimlik bilgileri ve uyuşturucuyu depoladıkları adresleri tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Yenice Mahallesi'ndeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, satışa hazır 3 kilogram 500 gram eroin ele geçirildi. Afganistan uyruklu K.A. (24) ve Ş.Ş. (25) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner Afganistan Ankara Çubuk Güncel Haberler Son Dakika

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